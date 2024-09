Stand: 23.09.2024 09:30 Uhr SPD winnt in Brannenborg

Bi de Landdagswahl in Brannenborg hett de SPD de Nees vörn hatt. De vörlöpigen Resultaten seggt, dat de Soziaaldemokraten 30,9 Perzent kregen hebbt - knapp vör de AfD mit 29,2 Perzent. Platz dree geiht an dat Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5 Perzent. Knapp dorachter un düchtig afsackt is de CDU mit 12,1 Perzent. De Grönen, de Linke un de FDP sünd ünner fief Perzent bleven.

