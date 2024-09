Stand: 23.09.2024 09:30 Uhr Reakschonen ut Hamborg

Över de Brannenborger Wahl warrt ok in Hamborg snackt. So finnt de SPD-Vörsittersch Melanie Leonhard dat Resultaat vun ehr Partei boomstark, aver se maakt sik ok Sorgen, wieldat de AfD so dull toleggt hett. De Hamborger AfD süht in de Brannenborg-Wahl en Teken dorför, dat de Minschen en annere Politik hebben wüllt. CDU un Linke sünd froh, dat sik so vele Minschen för demokraatsche Parteien entscheden hebbt. De Hamborger Grönen nöömt de Resultaten "erschreckend". Un dat BSW in Hamborg seggt, dat weer kloor, dat disse Partei bruukt warrt.

