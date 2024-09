Stand: 23.09.2024 09:30 Uhr Wat warrt ut de Sietas-Kraans?

En Polizei-Insatz vun de besünnere Oort hett Hamborg-Neefell beleevt. An't Wekenenn hebbt de Beamten dat Afrieten vun de Warft-Kraans op dat fröhere Sietas-Gelänn stoppt. De Kraans staht siet Dünnersdag ünner Denkmaalschutz - dat harr de Kulturbehöörd anordent. Man liekers is sehn worrn, dat dor Arbeiders mit en Schweißapparaat an to gang weern. Nu mutt afkloort warrn, woans dat mit dit Industriedenkmal wiedergahn schall.

