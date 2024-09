Stand: 23.09.2024 09:30 Uhr Punkt gegen Leipzig haalt

Den eersten Punkt hett dat för den FC St. Pauli in de Bunnsliga geven. Gegen RB Leipzig is an't Millerntor en 0:0 rutsprungen. Sogor de gegnerische Trainer Marco Rose hett de Hamborgers loovt - för jem ehr betto bestet Speel in disse Saison. Den Optritt mit veel Kraasch hebbt knapp 30.000 Fans fiert. Nu is St. Pauli in de Tabell op den vörletzten Platz vörrückt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch