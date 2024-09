Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Hisbollah-Kommandeur doot

In'n Libanon is en hogen Kommandeur vun de Hisbollah-Miliz ümkamen. Dat Ibrahim Akil doot is, sä na Israel nu ok de Hisbollah. Israel harr em in Beirut op'n Prick mit en Luftslag döödt. He schull en Attack op Israel plaant hebben – vergliekbor mit'n Angreep an'n sövten Oktober in't verleden Johr. Bi'n Luftslag weren ok noch tominnst teihn anner Kommandeurs vun de Hisbollah ümkamen. Libanons Butenminister wohrscho in'n UN-Sekerheitsraat in New York, dat de Laag in'n Negen Oosten richtig uteenannerbasten kunn.

