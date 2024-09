Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Tschentscher in Asien

Hamborg harr in de Weertschop giern en beteren Draht na Asien. Ut düssen Grund flüggt Börgermeester Peter Tschentscher vundaag mit en Delegatschon na Südkorea un Singapur. Snacken wüllt se dor an vörste Steed över gröne Energie un reine Havens. Ok Busan steiht op de Reislist. Dor is de gröttst Haven vun Südkorea – mit en Ümslag, dreimal so groot as in Hamborg. Tschentscher will in Busan en Haven-Kooperatschon ünnerschrieven: Dorbi geiht dat üm grön Drievstoffen för Scheep – so as Methanol un Waterstoff.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch