Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Flüchtlingstahlen in Hamborg

Per Dag kaamt jümmer noch twüschen dörtig un föfftig Flüchtlingen in Hamborg an. In'n Juli weren dat üm un bi eendusendveerhunnert – bummelig dreihunnert weniger as noch in'n verleden Juli. So sünd de Tahlen in Sommer doch nich na boven gahn – so as dat mal annahmen worrn is. Dat leeg an dat, wat de Bund maakt, üm de Migratschon to stüern, sä de Sotschalbehörd to de dpa.

