Stand: 21.09.2024 09:30 Uhr Mann doot na Brand

In Hamborg is en Mann bi en Wohnungsbrand an de Pinnbarger Chaussee ümkamen. De Polizei seggt, dat dat Füer an'n fröhen Avend in'n süssten Stock vun en Mehrfamilienhuus losgahn is. Hülpers harrn noch versöcht, den Mann in sien Bett to reanimeren. Man de tweeunachtig Johr Ole is noch dor dootbleven. Tosamentellt weren dörtig Füerwehrlüüd in'n Deenst.

