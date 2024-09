Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Ne’e Sekerheitslaag geiht ok Hamborg wat an

Hamborg mutt sik beter praat maken för Krisen, Katastrophen oder goors ok för möögliche Kriegen. Dat hett Börgermeister Peter Tschentscher güstern bi en Veranstalten vun’e SPD seggt, wo ok Bunnsverdedigensminister Boris Pistorius mit biween is. Bavento hett dat heten, dat sik jüst so as de Bunnswehr, ok de zivilen Delen in uns Sellschop op de ne‘e Sekerheitslaag op’e Welt, de nu anners is, op instellen müssen. Tschentscher sä, dat sik de Lüüd in Hamborg op hebben müssen, dat dat deswegen ok in uns Stadt in de tokamen Johren ümmer wedder Katastrophenschuulöven geven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch