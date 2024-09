Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Habeck besöcht VW

Middenbinnen in’e Kries bi Volkswagen besöcht Bunnsweertschopsminister Robert Habeck vundaag dat VW-Wark in Emden. Vöraf sä he, dat de Bund un dat Land doröver nadenken deen, woans een dat Ünnernehmen ünner de Arms griepen kunn. In Emden schüllt denn de tokamen Tiet blots noch Elektroautos boot warrn. Man bi den Verkoop vun E-Autos in Düütschland haakt dat aver, nadem de Bunnsregeren de Koopprämien hierför streken hett. Habeck laadt nu aver Lüüd ut’e Branch för Maandag to en Krisendrapen in.

