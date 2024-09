Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Angreep ut’e Luft op Libanon

Israel hett den Süden vun’n Libanon vun’e Luft ut angrepen. Dat israel’sche Militär sä, dat se dat dorbi op de Positschonen vun de Terrorgrupp Hisbollah op afsehen harrn. Un dor hören ok üm un bi hunnert Afscheetrampen för Raketen mit to. In de Sekerheitskreisen vun’n Libanon snackt se vun en vun de swoorsten Angrepen, den Israel maakt hett, sietdem se beide in’n Oktobermaand dormit anfungen harrn, sik gegensietig to bescheten. Hüüt Avend snackt de UN-Sekerheitsraat bi en ielige Sitten över de aktuelle Laag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch