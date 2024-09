Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Vundaag is "Dag vun’e Schien"

Wenn de Tog nich kamen deit, denn liggt dat meisttiets doran, dat dor vun’t Personaal her Lüüd fehlen doot. Un dat is denn blangen de Strecken, de twei sünd, ok en vun de Grünnen mit, dat een sik op de Bahn nich mehr ganz so verlaten kann. Dor wiest Lüüd vun’e Warkschop vundaag op hen. Denn vundaag is in Düütschland de sonöömte „Dag vun’e Schien“. Un düssen Dag wüllt se dorför bruken, üm ne’e Lüüd för en Arbeitssteed bi de Bahn neeschierig to maken. In ganz Düütschland gifft dat hierto tweehunnertföfftig Veranstaltens. Un söven dorvun finnt in Hamborg statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch