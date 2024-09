Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Drogenrazzia in Borgfeld

De Hamborger Polizei hett twee Kneipen in Borgfeld dörsöcht. Dor güng dat bi üm mööglichen Drogenhannel. Bi den Insatz hebbt de Schandarms achtuntwintig Lüüd bi nakeken. Un söss vun jüm hölen sik illegal in Düütschland op. Deswegen hebbt se jüm nu ok eerstmal fastnahmen. Wat se ok Henwiesen op noch anner straafbor Doon funnen hebbt, dat hett de Polizei bet nu noch nich seggt.

