Stand: 20.09.2024 09:30 Uhr Neefeld: Sietas-Kraans blievt

Nu also doch: Do grote Jucho Portalkraan, de een bi de vörmalige Sietas-Warft in’t Oog fallen deit, de blifft nu doch bestahn. De ganzen Kraans dor in Neefeld staht af nu foorts ünner Denkmaalschuul. Dat sä de Kulturbehöörd, dat dat stimmen dee. Egens harrn Arbeitslüüd al dormit anfungen hatt, de Kraans dor aftoboen. Man nu geiht dat aver üm dat Gegendeel un de Fraag, woans een de Kraans dor bewohren kann. Denn egens sünd de verköfft un schullen dor weghaalt warrn.

