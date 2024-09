Stand: 19.09.2024 09:30 Uhr Striet üm Parken vun Handwarkers woll vörbi

För de Lüüd in’t Handwark, in’e Pleeg oder in’n Hannel is dat en gode Naricht: Denn se kriegt in Hamborg middewiel ahn veel Maleschen de Verlööv, utnahmswies parken to dröven. Un dormit is denn woll ok de böse Striet rund üm dat Parken vun Handwarkslüüd in de sössunsösstig Ecken vun Hamborg, wo egens blots Bewahners parken dröövt, vörbi. Denn düt Johr hebbt se in’e Amtsstuven meist all Andrääg op en Utnahm afnickt. Bi de ganze Saak mutt een blots bi weten, dat so en Andrag un Verlööv denn för jedet Auto tweehunnertföfftig Euro kösten deit.

