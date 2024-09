Stand: 19.09.2024 09:30 Uhr Profiverenen schüllt Polizeiinsätz villicht mitbetahlen

De Stadt Hamborg will de Profi-Footballverenen HSV un St. Pauli an dat, wat de Polizeiinsätz bi Footballspelen kösten doot, an deelhebben laten. De Börgerschop hett nu güstern hierför en Initschatiev op’n Weg bröcht. Man, bet jichtenswat passeren deit, mutt een eerstmal noch en Uurdell vun dat Bunnsverfatensgerich aftöven. Denn in Bremen mutt de Bunnsligist Werder bi Risikospelen bi mitbetahlen. Man dor is eerstmal noch de Düütsche Footballliga gegenangahn un hett klaagt. Un je na dem, wat dor denn nu bi düsse Klaag bi rutsuern deit, will denn ok Hamborg kieken, wat mööglich is - un wat de Verenen denn bi Polizeiinsätz villicht bi mitbetahlen mööt.

