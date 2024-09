Stand: 19.09.2024 09:30 Uhr Hamborgs Wekenmarkten staht ünner Druck

De Wekenmarkten in Hamborg sliddert woll in en Kries rin. Vör allen Dingen de Markten ünner de Week warrt ümmer lütter. De Tahl vun’e Marktbeschickers geiht dor siet Johren trüch. Dor warrt vun snackt, dat sik jümehr Arbeit nich mehr lohnen dee. De Marktlüüd klaagt doröver, dat de Energie to veel kösten deit un dat de Oplagen, wat den ganzen Papeerkraam angahn deit, to hoog weern. Un dat fehlt an junge Lüüd, de dat wiedermaken wüllt. Nu warrt düt Johr de Markten an’n Maandag an’n Slump un de in Dulsbarg dichtmaakt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch