Stand: 19.09.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So grau de Dag villicht ok losgahn is, de Sünn kummt eerst noch. Un mit söven beten negen Stünnen warrt dat vundaag noch ganz ornlich. Vun’e Temperaturen her sünd wi opstunns bi foffteihn Graad op’e Veddel. Mit de Sünn tohoop kummt dat vundaag aver noch op bet to veeruntwintig Graad. Un morgen maakt wi dat Ganze denn ok nochmal wedder jüst so as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch