Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr Warrt de Krieg na de Explosionen nu grötter?

Wat den Nögen Oosten angahn deit, is nu de Fraag, wat de Krieg dor nich villicht grötter warrn deit? Dor tominnst wohrschaut de Verenten Natschonen vör. Denn güstern sünd dor in’n Libanon mitmal en ganzen Barg Pagers in’e Luft gahn. Dat sünd lütte Reedschopen, wo een sik mit’nanner schrieven un mit uttuschen kann. Negen Lüüd sünd dor woll bi düsse Explosionen bi to Dode un meist dreedusend op anner Oort un Wies bi to Schaden kamen. To düsse Lüüd höört ok ne ganze Reeg Liddmaten vun de Terrorgrupp Hisbollah mit to. De New York Times schrifft, dat de Hisbollah düsse Reedschopen woll in Taiwan bestellt hett. Un dat kunn woll ween, dat Agenten ut Israel düsse denn villicht affungen un dor an rümbastelt harrn. Israel sülvst hett dor to de ganze Saak bet nu aver noch nix to seggt.

