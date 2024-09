Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr Dat vele Water kummt bilütten de Elv hooch

Dat Hoochwater an’e Elv kummt nu ümmer wieder in Richt na Noorden hen. In Dresden staht se al kort vör de neegste Alarmstuff. Man in Hamborg warrt een dat ok’n Stück wiet positiv marken, denn dat ganze Water spöölt ok den Slick ut’e Elv na de Noordsee hen rut. Un dat gifft denn de Havenverwalten HPA ’n beten wat mehr an Luft. Denn de mutt den Slick ja sünst anners wedder utbaggern. För de Noord- un Oostsee kunn dat aver op lange Sicht nich unbedingt goot för ween. Denn dor kunn mit dat vele Water denn ok giften Kraam henkamen.

