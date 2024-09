Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr Ümbo bi de Hamborger Waterschuulpolizei

Bi de Hamborger Waterschuulpolizei wüllt se woll ’n beten wat ümboen un anners maken. So as dat utsüht, warrt dat Kommissariat in Waltershoff woll mit de Steed in Steenwarder tohoopleggt. Un de Butensteed an’e Lannensbrüchen warrt ganz un gor dichtmaakt. Dat sä nu en Sprekersch vun’e Polizei to dat NDR Hamborg Journal, dat dat stimmen dee. Dorna to uurdelen mutt de Personaalraat dat Ganze aver noch afnicken. Man de Düütsche Polizeiwarkschop sä al, dat se dor gegen den Ümbo gegenangahn wullen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch