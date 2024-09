Stand: 18.09.2024 09:30 Uhr Schadens an’e Noorderelvbrüch weniger dull

De Schadens an de Noorderelvbrüch sünd nich ganz so dull as een dor egens eerst för bang ween ist. De Elvqueren vun’e A1 is deswegen denn af nu ok wedder ganz un gor freegeven. Un dat gellt ok för Swoortransporten, de över veertig Tünnen wegen doot. Statiker un Metall-Fachlüüd hebbt nu faststellt, dat de lütten Reten an’e Pielers vun’e Brüch blots buten bavenop sünd un sik nich dör den ganzen Stahl trecken doot. Nu warrt noch en Steeg ünner de Brüch boot, so dat se dor denn ok to jede Tiet den Stahl ünnersöken köönt.

