Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Wohen mit grote Windrööd in Hamborg?

Hamborg kickt bi uns in’e Stadt op negenteihn Ecken, wat een dor nich villicht grote Windrööd henboen kann. De Halven hiervun liegt in Bardörp, annere in Marmsdörp, Sülldörp un in Rohlsteed. De Bund verlangt vun Hamborg, hier Flachen för de Windkraft uttowiesen, de tweemal so groot sünd as de Butenalster dat is. Güstern sünd düsse nu dat eerste mal vörstellt worrn. Bummelig 150 Lüüd sünd mit bi ween un hebbt sik dat dor anhöört un ankeken. Üm de Anwahners dat ganze Projekt smackhaft to maken, will de Senaat jüm oder jümehren Stadtdeel an den Profit, de de Windkraft denn afsmieten deit, an deelhebben laten.

