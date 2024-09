Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Desinformatschonen ut Russland

Düsse Daag is an’t Licht kamen, woans Russland vörsöken deit, an de Laag un an‘e Luun vun’e Lüüd in’n Westen to dreihen. WDR, NDR un de Süüddüütsche Zeitung hebbt sik de Ünnerlagen vun en Fabrik för Desinformatschonen ankeken, de den Kreml dicht to Siet stahn deit. För Düütschland warrt dor vun dat Maal snackt, de Tostimmen för de AfD op twintig Perzent na baven to kriegen un de Grönen lütter to maken. De Ünnerlagen, wo dat binnenstahn deit, de stammt ut dat Johr 2022. De Firma mit den Naam Social Design Agency verdeelt ehr Narichten över Facebook, Telegram or Instagram.

