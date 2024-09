Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Magdeburg: Intel boot Fabrik 2 Johr later

De Chipkonzern Intel will sien Fabrik in Magdeburg eerst twee Johr later boen as dat egens plaant weer. Verleden Johr harr de Firma den Bo, de üm un bi dörtig Milliarden Euro kösten schall, künnig maakt. Teihn Milliarden Euro dorvun schull de Bund bistuern. Nu hett sik aver de weertschopliche Laag vun Intel verslechtert. Denn de Konzern schrifft Verlusten un hett en Spoorprogramm op’e Been stellt.

