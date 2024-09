Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Dat Water kummt op Düütschland to

In wiede Delen vun dat bannig grote Katastrophenrebeet, wat vun Rumänien un Polen över Tschechien bet hen na Österriek recken deit, dor snackt de Lüüd vun Land ünner. Straten, Felder un Wischen sünd överswemmt, Keller un Hüüs sünd vullopen un Dämm un Dieken sünd to’n Deel twei. In Düütschland mööt sik de Lüüd an’e Oder un an’e Elv op en Dampwalz ut Water op instellen. Bet nu sünd in all Länner tohoop minnstens achtteihn Minschen bi all den Regen üm’t Leven kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch