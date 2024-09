Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Kraan schall Wohrteken warrn

Jucho – so heet de grote Kraan vun de fröhere Sietas-Warft in Neefeld. SPD un de Grönen dor vör Oort wüllt den Kraan nu as Wohrteken redden. Tohoop mit veer anner Kraans höört he mit to den Rest vun de Warft, de vör poor Johr koppheister gahn is. De SPD verlangt nu, dat een den Kraan ünner Denkmaalschuul stellen deit. Schull de Stadt dat Sietas-Grundstück köpen, denn kunn se den Kraan villicht övernehmen. Dat tominnst glöövt Fachlüüd.

