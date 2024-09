Stand: 17.09.2024 09:30 Uhr Bloodspoor vun’e Reeperbahn hen na de Balduinstraat

Op de Reeperbahn an’e Eck Sülverstraat sünd hüüt morgen in’e Fröh twee Keerls funnen worrn, de blööd hebbt. Een vun de Beiden kunn een nich ansnacken un de annere wull nich mit de Polizei snacken. Beide sünd se na’t Krankenhuus henkamen. So as de Polizei dat seggt, gifft dat dor en längere Spoor ut Blood, de hen na en Speelplatz gahn deit, de in’e Balduinstraat is. Wat achter de ganze Saak steken deit, dat is noch ganz un gor unkloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch