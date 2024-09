Stand: 16.09.2024 09:30 Uhr Tarifverhanneln in’e Metall- un Elektroindustrie

In Hamborg geiht vundaag för de bummelig 138dusend Lüüd, de in’e noorddüütschen Metall- un Elektroindustrie arbeiden doot, dat Snacken över de Tarifverdrääg los. Vöraf gifft dat opstunns noch en Demonstratschoon, de vun dat Hilligengeistfeld na den Grootneemarkt hengahn deit. Dor schall denn, so as de IG Metall dat seggt, ok de Afslusskundgeven stattfinnen. De Warkschop verlangt för de Arbeitslüüd söven Perzent mehr wat an Geld bi en Tarifverdrag, de twölf Maand lang lopen deit. Un Lehrjungs un -deerns schullen hunnertsöventig Euro mehr kriegen.

