Stand: 16.09.2024 09:30 Uhr Anslagsversöök op Trump

Op Donald Trump hett dat woll al wedder en Moordanslagsversöök geven. So as de Secret Service dat sä, speel Trump jüst Golf in Florida, as dat passeren dee. To seeg dor een vun jümehr Lüüd mit mal dat Röhr vun en Scheetgewehr ut en Busch rutkieken. Un denn kunn een woll al hören, dat schaten worrn is. Trump kööm bi de ganze Saak nich bi to Schaden. Den Keerl, de mootmaatlich schaten hett, den hebbt se later fastnahmen hatt. He schall woll 58 Johr oolt un en US-Börgersmann ween. So as dat heten deit, schall de Keerl Trump in’e US-Medien as Gefohr för de Demokratie betekent hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch