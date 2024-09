Stand: 16.09.2024 09:30 Uhr Hoochwaterlaag is leeg

In Polen un Tschechien versöökt de Lüüd ümmer noch gegen dat bannig vele Water gegenantogahn. Ok in Nedderösterriek is de Hoochwaterlaag na den velen Regen teemlich leeg. In mehre EU-Länner sünd welk Minschen bi de Överswemmen bi üm’t Leven kamen. Ok in’n Oosten vun Düütschland stiegt de Waterstänn. Hier is dat allens aver nich ganz so dull, as se dor egens bang vör ween sünd.

