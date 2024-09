Stand: 16.09.2024 09:30 Uhr Wandsbeek: Striet is över Stüer gahn

In Hamborg müss güstern Avend dat Speziaalinsatzkommando utrücken. Denn in Wandsbeek harr en benusselt, föfftig Johr olen Keerl sien Naversmann mit en Waap bedrauht. Vöraf harrn sik de beiden Mannslüüd streden hatt. As de Schandarms de Wahnung in’e Straat ‚Bi de Hopfenkarre‘ nakieken dään, dor fünnen se denn en Schreckschusspistool. Bi de ganze Saak bi to Schaden kamen is aver nüms. De föfftig Johr ole Keerl is eerstmal ne Tiet lang bi de Polizei in Verwohr kamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch