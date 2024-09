Stand: 16.09.2024 09:30 Uhr Pauli verlütt – HSV winnt

In’e Football-Bunnsliga hett de FC Sankt Pauli in sien drüttet Speel ok sien drütte Nedderlaag hennehmen müsst. In Augsburg reck dat man blots för en een to dree. De Kiezkickers staht in’e Tabell nu achter Holsteen Kiel op den vörletzten Rang. In’e tweten Liga harr de HSV vöraf in’t Volksparkstadion mit fief to null gegen Regensburg wunnen.

