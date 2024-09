Stand: 14.09.2024 09:30 Uhr De Elv-Pegel un de instörrte Brüch

In Tschechien kiekt de Behöörden mit Sorgen op de Pegelstänn vun de Flüss. Ünner annern ok bi de Elv - un dor droht in de tokamen Daag ok Hoochwater in Düütschland, un ok Dresden kunn dor wat vun afkriegen. Bi de instörrte Dresdner Carola-Brüch över de Elv, dor mööt se sik nu düchtig beielen mit dat Afrieten. Bet Maandagnacht warrt mit bannig veel Regen un starken Wind rekent.

Morgen geiht dat mit blauen Heven los. Later an’n Dag warrt denn de Wulken mehr, aver dat blifft dröög, bi bet to achtteihn Graad.

