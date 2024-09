Stand: 14.09.2024 09:30 Uhr Betere Inklusion

Woans köönt de Job-Schangsen vun Minschen mit Behinnerung verbetert warrn? All tohoop dörteihn Ünnernehmen hebbt sik mit disse Fraag dree Johr lang befaat. Ut Hamborg weer Beiersdorf mit an'n Start. Dorbi sünd to'n Bispeel bummelig 500 Föhrungskräft för den Ümgang mit Inklusion schoolt worrn, un dat in 40 Seminaren. Middewiel hebbt de Firmen mehr as negentig Lüüd mit Behinnerungen instellt.

Morgen geiht dat mit blauen Heven los. Later an’n Dag warrt denn de Wulken mehr, aver dat blifft dröög, bi bet to achtteihn Graad.

