Stand: 14.09.2024 09:30 Uhr Dode Radfohrersch an'n Boomwall

Na en Unfall, wo güstern an'n Boomwall en Radfohrersch bi to Dode kamen is, dor söcht de Hamborger Polizei nu Tügen. De Fro vun 71 Johr weer op den Radfohrstriepen ünnerwegens ween un en Lkw parallel op siene Fohrbahn. Mit em is de Fro kollideert un dalstört'. Se is denn noch an de Unfallstell sturven. Üm ehre Angehörigen un üm mehrere Tügen hebbt sik dorna Seelsorgers kümmert.

Morgen geiht dat mit blauen Heven los. Later an’n Dag warrt denn de Wulken mehr, aver dat blifft dröög, bi bet to achtteihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch