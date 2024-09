Stand: 14.09.2024 09:30 Uhr Straafbefehl för Kladder-Akschoon

Dat weer bi de Football-EM as Akschoon, de för düchtig Opsehn sorgen dee: En Mann weer bi dat Achtelfinaal in Dortmund in dat Dack vun't Stadion hochkladdert. Nu schall he dorför bestraaft warrn. De Staatsanwaltschop Dortmund hett en Straafbefehl över mehr as dusend Euro beandraagt. Den Mann ut Ossenbrügge/Osnabrück, den warrt Huusfredensbröök vörsmeten.

