Stand: 13.09.2024 09:30 Uhr Verkehrsmaleschen in un üm Hamborg

För Autofohrers in un üm Hamborg is dat vundaag woll keen goden Dag. Wokeen kann, de schull sien Auto villicht lever stahn laten. Denn op de A7 is de Elvtunnel in Richt na Süden hen ümmer noch dicht. Dat licht an en Lkw-Unfall, den dat dor hüüt fröh in Waltershoff geven hett. Un denn süht dat op de anner Siet, dat is denn de A1, bi de Noorderelvbrüch ok nich so goot ut. Denn dor mutt en Rüstwark opstellt warrn. Dor mööt se in grode Höög ole Blicken un anner Saken nakieken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch