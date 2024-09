Stand: 13.09.2024 09:30 Uhr Hoochwatergefohr in Dresden

Wieldes een de Norderelvbrüch noch bruken kann, ok wenn dat hier un dor poor Maleschen geven deit, süht dat bi de Carolabrüch in Dresden ganz anners ut. Dor sünd totiets – nadem dor de Brüch vör twee Daag to’n Deel tohoopfullen is – nu Baggers un grote Fohrtüüg to Gang un an’t Rümen. Dor mööt se dat ganze Gruus ut’e Elv rutkriegen un dat teemlich gau. Denn in de tokamen Daag kunn op de Stadt Dresden Hoochwater op tokamen. Denn de Wedderdeensten wohrschaut un rekent in Oosteuropa, so as in Tschechien, mit dullen Regen un de leegsten Överswemmen siet Johrteihnten. Un dat ganze Water kunn denn över de Elv henweg ok op Sassen op tokamen.

