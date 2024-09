Stand: 13.09.2024 09:30 Uhr Klimawannel ok in Düütschland to marken

Wo wi al bi dat Wedder to Gang sünd: Dat, wat op de Welt op uns dör den Klimawannel op tokamen deit, dat maarkt een, so schient dat, ok al in Düütschland ümmer mehr. Denn in mehr as dree Viddel vun all de Städer un Gemeenden bi uns in Düütschland geev dat al Extremwedder so as dullen Regen, Dröögnis oder bannige Hitt. Dat Ganze is bi en Ümfraag bi rutsuert, de nu dat Ümweltbunnsamt maakt hett.

