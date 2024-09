Stand: 13.09.2024 09:30 Uhr Möögliche Hölp för Lüüd mit Schullen

Üm un bi acht Perzent vun all de Lüüd in Düütschland wasst de Schullen över den Kopp. Üm all de, de sowat bi uns in Hamborg beleven doot beter ünner de Arms griepen to könen, dor maakt nu de SPD un de Grönen tohoop en Vörslag. Dorna schüllt sik all Lüüd, de sik verschullt hebbt, beraden laten könen, ahn dat se dor wat för betahlen mööt. Betto mutt een hier to’n Deel hunnertachtig Euro för op’n Disch leggen, je nadem wat een verdenen deit. Tokamen Week snackt denn de Börgerschop över düssen Vörslag.

