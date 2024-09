Stand: 13.09.2024 09:30 Uhr AfD un SPD in Brannenborg meist liekop

Teihn Daag noch, denn warrt in Brannenborg de Landdag wählt. Ne’e Tahlen wiest dorop hen, dat dat woll knapp warrn kunn twüschen AfD un SPD. Dat tominnst is bi de letzte Ümfraag vun Infratest/Dimap bi rutsuert. Denn dorna to uurdelen snitt de AfD mit 27 Perzent op Best af. Man dicht achteran kummt denn al de SPD mit 26 Perzent. De CDU liggt mit 16 Perzent al ne ganze Eck wieder dorachter. Dat Bündnis Sahra Wagenknecht kummt op 13 Perzent. Un Gröne, Linke un de Fre’en Wählers weren düsse Ümfraag na to uurdelen nich in’t Parlament in Potsdam mit dorbi.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch