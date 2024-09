Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Hamborger Scholen praat för den Nootfall

En Drohmail un en Schöler mit en Waap, de echt utseeg op en Schoolhoff – dat hett an’n Maandag an mehrere Hamborger Scholen Alarm utlööst. De Ünnerricht müss ünnerbraken warrn, Schölers müssen to’n Deel in de Klassenstuven blieven. För sowat sünd Scholen man goot opstellt, see nu de tostännige Senatersch Ksenija Bekeris. All Scholen köönt woll online op en Krisenordner togriepen, de ok jümmerto överarbeidt warrt.

