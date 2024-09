Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Baas vun’t Islaamsche Zentrum is utreist

He is nich mehr in Düütschland: De fröhere Baas vun’t Islaamsche Zentrum in Hamborg is utreist. De Behöörden harrn Mohammad Hadi Mofatteh utwiest. Un folgens de Binnenbehöörd dörv he ok de neegsten 20 Johr nich mehr na Düütschland trüchkamen. Wenn he sik dor nich an höllt, denn kunn he bet to dree Johr lang achter Trallen kamen. Dat Islaamsche Zentrum weer Enn Juli dichtmaakt worrn, wiel dat as extremistisch gellen dee.

