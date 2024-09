Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Schadens an Brüchen

Över de Hamborger Noorderelvbrüch dörvt vun nu af an keen Grootruum- un Swoorlasttransporters mehr fohren. Al vör en poor Weken weren se en Schaden an de Brüch wiesworrn un dat wüllt se vundaag nipp un nau ankieken. Dat en Reeg Brüchen in Düütschland in keen goden Tostand sünd, dat hett de Städer- un Gemeenbund künnig maakt. De verlangt ok, dat na dat Instörten vun de Carolabrüch in Dresden güstern, düütlich mehr Geld in de Hand nahmen warrt, üm Brüchen wedder op Schick to bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.09.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch