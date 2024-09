Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Streik bi de Haspa

Bi de Haspa warrt vundaag streikt. De Warkschop Verdi harr de Anstellsten dorto opropen, in de Filialen de Arbeit liggen to laten. Kunnen mööt sik dorop instellen, dat vundaag nich allens mööglich is in de Bank. Verdi will mit den Warnstreik Druck op de Arbeitgevers vun de apentlichen Banken maken. Vundaag geiht dat Verhanneln över de Tarifen in de twete Runn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.09.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch