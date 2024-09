Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr Warndag in Düütschland

Ok in Hamborg warrt dat Klock 11 dat Warnsignal geven. Bi den Warndag för ganz Düütschland will de Katastrophenschuul de Sirenen utproberen. Wenn allens lööpt as plaant, denn geevt ok Warn-Apps as NINA oder KATWARN Alarm. Denn warrt in de Stadt ok to glieker Tiet de Stoormflootsirenen un de Böllerscheetanlaag an de Lannensbrüchen utlööst. En dreeviddel Stünn later schall dat de Entwarnen geven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.09.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch