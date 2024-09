Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Striet wegen de Asylpolitik

Egens wullen se den Weg in’e Asylpolitik tohoop gahn. De Ampel-Koalitschoon harr mit de Union doröver snackt, man nu sünd CDU un CSU dorbi vun’n Disch opstahn. Bunnskanzler Olaf Scholz vun’e SPD bekrittelt dat scharp. He sä in’n Snack mit NDR 90,3 in’e Hamborger Lannsvertreten in Berlin, dat weer verantwoortungslos un de Union harr dat vun lange Hand plaant hatt. Meist in’e sülv‘e Oort süht dat ok Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher. Un he stell sik achter de Grenzkontrullen, de Binnenministersch Nancy Faeser ankünnigt hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch