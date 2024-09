Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr TV-Duell: Trump vs. Harris

Een Woort geev dat anner – dat geiht üm dat Fernseh-Duell in’e USA, wo sik de beiden Präsidentschopskannidaten Ex-Präsident Donald Trump un Vizepräsidentin Kamala Harris bi gegenöverstahn hebbt. Över negentig Minuten henweg güngen se sik gegensiedig an. Trump smeet Harris vör, keen Plaan för de Weertschop to hebben un för den Neddergang vun’t Land mit verantwoortlich to ween. Harris konter, de Republikaner harr de leegste Arbeitslosigkeit siet de grote Depreschoon achterlaten.

