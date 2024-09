Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Kummer bi Boprojekt in Bahrenfeld

De Lüüd snackt dor vun en Johrhunnertprojekt – dat geiht üm de Science City Bahrenfeld. Bet in de 2040er Johren rin warrt dor en Wetenschopsquarteer boot. Un dat is dor, wo nu de Trabrennbahn is. Man bi de ganze Saak gifft dat en groot Problem: Denn mittenbinnen schall dor ok en ne’e S-Bahnstreck henkamen. Man dor köönt se mit Boen eerst mit losleggen, wenn vele Hüüs un Uniboten al stahn doot. Dusende Wetenschoplers un Lüüd, de dor denn studeren un wahnen doot, de mööt denn eerstmal Expressbus föhren, bet denn de S-Bahn-Ansluss fardig is.

